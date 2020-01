Morales profundamente conmovido por asesinato de viceministro Illanes

El presidente Evo Morales recibió conmovido el jueves por la noche la noticia del asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, a manos de los cooperativistas mineros que antes de ajusticiarlo lo tomaron de rehén, informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en declaraciones a una televisora privada.



El presidente "está profundamente conmovido", afirmó Ferreira antes de romper en llanto en un contacto telefónico con el programa "Que no me pierda" de la Red Uno.



Ferreira aseguró que este acto no se quedará impune y se castigará a los responsables.



Minutos antes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, había afirmado que Illanes "fue cobarde y brutalmente asesinado" en la región de Panduro, a 186 kilómetros de La Paz, epicentro de violentos choques entre cooperativistas mineros y la policía.



Según Romero, Illanes fue al encuentro de los mineros en trance de protesta fundado en el conocimiento y amistad personal con algunos dirigentes que comandan el corte de la principal ruta de Bolivia.



"A estas horas de la presente jornada todos los indicios indican que nuestro viceministro Rodolfo Illanes ha sido cobarde y brutalmente asesinado", remarcó Romero en una declaración de prensa registrada en Palacio de Gobierno.



Se trata de la primera vez en los últimos 50 años que se ajusticia a un alto funcionario del Ejecutivo a manos de manifestantes convertidos en captores.