Un grupo de abuelas grafiteras revolucionan las calles de Portugal

Contra el estereotipo de que los grafiteros son jóvenes rebeldes y de aspecto irreverente, un grupo de mujeres de la tercera edad en Portugal han tomado las calles de Lisboa para demostrar que este arte callejero no tiene edad y que también puede ser una forma de expresión para los adultos mayores.



El grupo se denomina LATA 65 en alusión al bote de pintura, pero también es una expresión portuguesa, que alude a una persona que no tiene vergüenza de hacer algo original y el 65 era la edad de jubilación de una persona en Portugal.



El proyecto se inició a fines de 2012 de la mano de Lara Seixo Rodrigues, que es arquitecta, pero que en los últimos años se ha dedicado principalmente a la curaduría y producción de eventos de arte urbano. "Me di cuenta de la gran curiosidad que despertaba el arte urbano entre las personas mayores. Ellos pasaban y se detenían a mirar, me preguntaban por los artistas, materiales, paredes y técnicas", recuerda Seixo.



A casi tres años del nacimiento de esta iniciativa, ya han realizado más de 20 talleres, no solo en Portugal, sino también en Brasil y en varios países de Europa. "Esta iniciativa ha ayudado a más de 200 personas mayores a entender el arte de las calles. Este es el objetivo principal: "no tiene que gustarles [lo que ven] tienen que entenderlo", dice Seixo Rodrigues al diario O Expreso www.expresso.sapo.pt



Con máscaras en el rostro, guantes, spray en la mano y mucho entusiasmo, estas mujeres están cambiando el rostro de las calles de Lisboa y ya han llevado a cabo intervenciones en paredes de otras ciudades de Portugal.



"Siempre estoy regañando a mi nieta para que no pinte las paredes de la casa. ¡Ay! si ella me viese ahora", dice Margarita, una de las grafiteras de 74 años, y su comentario arranca carcajadas de sus compañeras de grupo antes de emprender manos a la obra.