¿Qué es el 'supermartes' en Estados Unidos?

Estadounidenses de 12 estados van a las urnas este martes en una jornada crítica en la disputa interna de los partidos Demócrata y Republicano para escoger sus candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre.



¿Qué está en juego en esa jornada fundamental?



Voto en doce estados



Nada menos que doce estados realizarán elecciones, varios de ellos en el sur del país. En casi todos los casos, se trata de consultas de los dos partidos, con excepción de Alaska, donde sólo se harán caucuses Republicanos, y Colorado, donde habrá solamente caucuses Demócratas.



Esta es la lista de estados donde habrá consultas: Alabama (sur) Alaska (noroeste, caucus republicano) Arkansas (sur) Colorado (oeste, caucus demócrata) Georgia (sur) Massachusetts (noreste) Minnesota (norte) Oklahoma (sur) Tennessee (sur) Texas (sur) Vermont (noreste) Virginia (este) También habrá una elección de los demócratas en el territorio de Samoa estadounidense, en el Pacífico.



Horarios y delegados en juego



La mayoría de las estaciones de votación abrirá entre las 7am y las 8am locales, para cerrar una 12 horas más tarde. Está previsto que el caucus en Alaska cierre alrededor de las 0:50 GMT (1 de la mañana en Bolivia) del miércoles.



En líneas generales, casi un cuarto de todos los delegados de las elecciones primarias estarán en juego en un único día. Texas tiene el mayor número de delegados: 222 entre los demócratas y 155 entre los republicanos.



Las primarias y los caucuses sirven para elegir delegados a las convenciones nacionales de cada partido, donde se elegirán los candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre.



La convención nacional republicana se realizará del 18 al 21 de julio en Cleveland, la de los demócratas del 25 al 28 de julio en Filadelfia, Pensilvania.



Entre los republicanos, tendrá asegurada la nominación el aspirante que reúna 1.237 de los 2.472 posible. Entre los demócratas, será necesario obtener por lo menos 2.382 de los 4.763 delegados.



¿Quién está al frente?



Cuatro estados han realizado elecciones hasta ahora: Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada.



El multimillonario Donald Trump encabeza el campo Republicano con victorias en New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada. La victoria en Iowa quedó con Ted Cruz, senador por Texas.



Por su parte, la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton aventaja a Bernie Sanders gracias a sus victorias en Iowa, Nevada y Carolina del Sur. Sanders consiguió una clara victoria en New Hampshire.