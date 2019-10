Angélica Sosa de Perovic: “Este será un Concejo de la calle”

Estrenando un nuevo cargo, Angélica Sosa rememoró que ella comenzó como la jardinera de la Alcaldía.



_¿Qué perfil cree se le debe dar al Concejo Municipal?

Hay que trabajar de manera acelerada y convertirlo en un instrumento de gestión altamente dinámico, porque Santa Cruz no para, por supuesto, atendiendo también la legislación y fiscalización.



_¿Qué temas se deben priorizar en esta nueva gestión?

Vamos a trabajar en una agenda legislativa que se enfoque en desarrollar aceleradamente lo que prometimos en la campaña con socialización. Este será un Concejo de la calle, del barrio y del vecino.



_¿Cómo tratará el tema de la basura, respecto al incremento del precio de la tasa de aseo urbano?

No hubo ninguna modificación tarifaria respecto a la tasa domiciliaria desde el 2001 y el crecimiento poblacional es considerable. Antes de hablar de tarifas se deben ver los sistemas y resultados. Nuestro alcalde pidió al Concejo saliente que no se tratara el tema tarifario para verlo detalladamente desde lo técnico y analítico, por supuesto en consenso con el pueblo.



_¿Qué medidas se tomarán en el tema de mercados?

Trabajaremos en ello superando problemas del pasado. Conversamos con el concejal Jesús Cahuana y vamos a trabajar. El ciudadano espera respuestas; no le gustan los conflictos