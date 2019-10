Villegas implica a jefa de Comunicación de YPFB en caso de corrupción

La jefa de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte, A.C., estaría implicada en el caso de corrupción que envuelve a varios funcionarios, según declaró su titular, Carlos Villegas.



El presidente de YPFB manifestó que A.C. se encuentra prófuga de la justicia y es una persona clave para el proceso de los implicados en el caso de corrupción en la compañía estatal. Además Villegas dio los nombres de tres funcionarios más (J.G., M.A. y E.T.)



“Está prófuga la señora A.C. porque es clave en este proceso y la señora E.R. prácticamente hace un relato y denuncia todos los hechos que han sucedido. Había obligación de pago adelantado antes de la adjudicación de un proceso de contratación, y ella siempre vivió bajo la presión de todas estas personas”, dijo Villegas en el programa A Todo Pulmón del canal televisivo Cadena A.



Por su parte la acusada, A.C, jefa de Comunicación y Relaciones Externas de YPFB Transporte, se comunicó con el conductor John Arandia para desmentir las declaraciones de Villegas.



La acusada informó que no recibió ninguna citación de la justicia, que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz por una baja médica y que su jefe, el señor Cristian Inchauste, gerente general de YPFB Transporte, tiene conocimiento de su paradero.



“A mí no me han citado, ni me han convocado y eso es lo que corresponde. Si a mí me han nombrado personas que están involucradas en la imputación general, deberían convocarme", declaró la acusada al programa



Además descalificó a la denunciante E.C. "Me menciona una imputada, que es una persona que está detenida y está en La Paz", afirmó la acusada y agregó que tiene "total predisposición" a presentarse para la investigación y "determinar la participación o no de gente que me ha involucrado, porque yo cumplo con mis funciones”, señaló A.C.



Asimismo, la jefa de comunicación expresó que se tomó la libertad de llamar al presentador de Cadena A para aclarar la situación y “no puedan "embarrarla de la manera que lo estaba haciendo el licenciado Villegas”.



Para finalizar, aseveró que se presentará de manera voluntaria para coadyuvar con sus “pruebas de descargo” y que no tiene ninguna relación con el caso.