Evo propone segunda vuelta en las alcaldías con 11 concejales

El presidente Evo Morales planteó este domingo que en un futuro en todos los municipios que tienen once concejales, por su alto número de población, tengan un alcalde que sea elegido con la mayoría de votos y de no lograrlo se vaya a una segunda vuelta entre los dos primeros candidatos votados, tal como sucede en el caso de la gobernaciones.



Morales afirmó que aún no discutió este tema con el vicepresidente Álvaro García Linera ni su gabinete pero que en un futuro se puede discutir esta posibilidad, aclarando que no sería necesario cambiar las reglas electorales para los municipios pequeños que tienen entre cinco y siete concejales.



“Quisiera que en las alcaldías que tengan once concejales haya segunda vuelta, porque es democrático”, dijo Morales en entrevista con la red ATB.



El MAS no fue derrotado



El primer mandatario hizo un análisis de los resultados de las elecciones subnacionales y aseguró que no se puede asegurar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) haya sido derrotado porque aún sigue siendo la primera fuerza política de Bolivia.



“Quiero que la prensa me responda ¿quién ha ganado?”, cuestionó y dijo que no hay otra fuerza política con presencia nacional en el país, ya que en aquellos lugares donde perdió el MAS triunfaron algunos líderes locales.



Sin embargo aseguró que cada elección “deja nuevas lecciones para seguir avanzando” y que en ese marco continuarán trabajando en el oficialismo.



“En las elecciones nacionales sabemos que hemos rebajado, como sucedió en el año 2010, es normal eso. Esperemos que esta rebaja en algunos municipios nos permita reflexionar y superar”, dijo el presidente Evo Morales.