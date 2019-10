Creador de 'Juego de Tronos' adelanta el final

"El invierno llegó a Poniente" y ha puesto a los fanáticos de la saga "Juego de Tronos" más impacientes que nunca. Por primera vez desde que la historia saltó de los libros a la pantalla, en la serie producida por HBO, la información sobre el desarrollo de la trama es muy escasa.



El autor de la saga "Canción de Hielo y Fuego", George R.R. Martin, está a punto de publicar el sexto libro, de ocho que comprende toda la historia de los "Siete reinos". Este tomo será el penúltimo, por lo que ya empiezan a rondar las teorías sobre cómo será el final.



En una entrevista con el diario británico The Guardian, el escritor reveló que el final de "Juego de Tronos" se parecerá mucho a la conclusión de "El señor de los anillos", de J.R.R. Tolkien.



"El tono del final que estoy buscando es uno más agridulce. Quiero decir, no es ningún secreto que Tolkien ha sido una gran influencia para mi, y amo la forma en la que terminó el Señor de los Anillos. Su final es una victoria, sí, pero una victoria agridulce", dijo Martin.



"Quiero un final como ese"



Para los fanáticos de la saga, tanto de los libros como en la televisión, no es una novedad que Martin muestre muy poco cariño con los personajes que creó. Desde el comienzo de la historia, sean héroes o villanos, varios de ellos fueron muriendo a pesar de su popularidad, es por eso que muchos adelantaban un final trágico para el mundo de Poniente.



Las palabras del autor muestran que, si bien el tono general de la historia fue una tragedia, los personajes que sobrevivan a su pluma tendrán un fin del recorrido muy parecido al portador del "anillo Único".



"Frodo nunca es el mismo de nuevo, nunca está completo, y se va a las Tierras Imperecederas, entre tantas cosas que suceden. Yo no entendí realmente ese final la primera vez que lo leí, cuando tenía 13 años. Pero ahora, cada vez que lo leo de nuevo, lo único que puedo decir es que quiero que mi final sea como ese. Si lo logro, o no, será el público quien decida”, agregó Martin.



El sexto libro de la saga en la que se basó la serie "Juego de Tronos" se publicará en 2016, mientras que en abril del mismo año llega la sexta temporada del show.