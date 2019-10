Disco inédito de Cobain saldrá en noviembre

El lanzamiento el próximo 6 de noviembre del DVD con el documental biográfico "Kurt Cobain: Montage of Heck" no llegará solo, sino en paralelo a la publicación de un álbum con la banda sonora de esta producción, que recoge temas inéditos del exlíder de Nirvana en solitario.



Así lo anunció hoy la web estadounidense AwardsLine tras entrevistar al director de la cinta, Brett Morgen, que en su búsqueda de material para el rodaje de la misma halló no solo extractos de voz, sino "horas y horas de música de Cobain nunca escuchada".



"No podía entender que esto existiera y nadie lo hubiese encontrado antes", añade el realizador.



El documental será estrenado en noviembre



El documental "Montage of heck" se estrenó en abril, previo paso por los festivales de cine de Sundance y Berlín, con el atractivo de haberse elaborado a partir de un acceso sin precedentes al archivo personal y música inédita de Nirvana.



En una charla previa con Efe, Morgen aseguró que no fue la viuda de Cobain, Courtney Love, quien le proporcionó el material utilizado en el metraje.



El nuevo disco, del que aún no se ha anunciado título oficial y que se presenta como "el disco en solitario de Cobain", constituirá el primer material inédito que se publica del músico desde el lanzamiento en 2004 de "With the lights out", una caja con rarezas, demos y caras B de Nirvana que contó con la aprobación de los miembros supervivientes del grupo y de Love.

?