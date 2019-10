‘Alicia a través del espejo’ nos devuelve al mundo recreado por Tim Burton

Aunque ya no figure como director sino como productor, la mano artística y el particular universo del cineasta Tim Burton son perfectamente reconocibles en "Alice through the looking glass" (Alicia a través del espejo) la nueva película sobre el célebre personaje de Alicia ideado por el escritor Lewis Carroll.



Secuela de "Alicia en el país de las maravillas" (2010) de Burton, la cinta, dirigida por James Bobin ("Los Muppets", 2011), recupera el espíritu fantástico y disparatado de su predecesora así como a un reparto repleto de caras conocidas, en el que repiten Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter y Mia Wasikowska.



En un pase preliminar y exclusivo ante los medios celebrado en Los Ángeles, los periodistas pudieron ver algunas escenas del filme cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para el 27 de mayo.



Con la presión del enorme éxito de la primera "Alicia", que en todo el mundo recaudó más de 1.025 millones de dólares en taquilla, "A través del espejo" retoma el personaje de Alicia (Wasikowska), ya convertida en una mujer, y que tras sus aventuras marítimas como capitán de un barco deberá regresar al País de las Maravillas para rescatar al Sombrerero Loco (Depp).



Un nuevo integrante al reparto



Con los alocados personajes, la acción frenética y la puesta en escena multicolor que caracterizaron a "Alicia en el país de las maravillas", la nueva película incluye como novedad al actor Sacha Baron Cohen en el papel del personaje Tiempo, ya que los viajes temporales serán cruciales en el argumento del filme.



En una breve charla con los periodistas, el director James Bobin explicó que trató de ser fiel al universo con una estética tan definida como el de Tim Burton, y apuntó su interés por crear "un mundo" con las características de una producción "de época" pero también "de una manera mágica".



El "motor narrativo"



Bobin contó que Burton estuvo involucrado en la película "desde el principio", en los guiones, el casting y el rodaje, y aseguró que fue "un honor trabajar con él".



El cineasta británico destacó que Alicia "es una institución" en el Reino Unido, "un libro que está en la casa de tus abuelos, de tus padres y en la tuya", por lo que trabajó con este material de modo "muy cuidadoso" y con "sentido del respeto".



Sin desvelar grandes detalles, Bobin dijo que el Sombrerero Loco es "el motor narrativo del filme" e indicó el "conflicto intergeneracional" que existe entre Alicia y su madre, dado que la joven "representa una nueva generación de mujeres" que no solo quiere tener hijos y cuidar de la casa.



Además ensalzó la labor de Sacha Baron Cohen, que, en su opinión, es "un genio interpretando al idiota seguro de sí mismo", y alabó la idea de que el Tiempo sea un personaje al que haya que "pedir permiso" para hacer un viaje temporal, una circunstancia que consideró, con ironía, "muy inglesa" y "muy educada".



La "nueva" Alicia



Por su parte, la actriz Mia Wasikowska destacó "el poder" y la seguridad que tiene la nueva Alicia después de haber pasado "un año viajando por el mundo como capitán de un barco".



La intérprete señaló que la nueva película profundiza en "la individualidad" de Alicia, un rol difícil, en su opinión, dado que está "rodeada" de "personajes verdaderamente excéntricos y excitantes".



Por ello, Wasikowska argumentó que Alicia actúa como "la toma de tierra" de un mundo en el que reina la locura y la fantasía.



Además, la actriz abordó el debate sobre la igualdad de mujeres y hombres, un aspecto que subyace en la historia de Alicia, y consideró que "todavía queda camino por recorrer" al tiempo que señaló que será "excelente" si el personaje de Alicia es "el primer punto de contacto (sobre este tema) para niños y niñas".



