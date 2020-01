Aristas de una ley municipal

Vemos, con mucho estupor, la actitud ensoberbecida e ignorante de choferes y propietarios de microbuses que se oponen tajantemente a que el Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra ponga en funcionamiento la Ley 414/2016, que sanciona las infracciones de tránsito, como no respetar el semáforo en rojo, ocupar los pasos de cebra impidiendo a los peatones cruzar la calzada de manera ordenada, no torcer en los lugares prohibidos y otras infracciones que, en cualquier lugar del mundo civilizado, son penalizadas por las implicancias que su inobservancia producen.Es inaudita la conducta de quienes, se supone, son profesionales responsables de transportar personas, no carga, en sus microbuses, la mayoría de los cuales deja mucho que desear en cuanto a limpieza, seguridad, voluntad y conducta de los choferes, que además no tienen el control de las autoridades de Tránsito y son quienes cometen no algunas, sino todas las prohibiciones de mala conducción, poniendo en riesgo a sus pasajeros y a terceros. Los choferes amenazan con tomar acciones de hecho y declararse en estado de emergencia. ¿No debería hacerlo más bien la población?Para la ciudadanía cruceña sería mejor si la Alcaldía impone su autoridad, aunque me sobran las dudas al respecto por la ineptitud y negligencia que demuestra en cada momento, cuando se trata del transporte público, la basura y otros aspectos de la vida cotidiana.Llama la atención que la Policía, que no hace nada para ordenar el tráfico vehicular, se oponga a la norma citada porque se estarían duplicando las sanciones, que en realidad no necesitan duplicarse, sino multiplicarse para ver si así se pone en vereda a todos los choferes y respetan las normas viales y asuman una conducta seria y responsable de mínima exigencia y cumplimiento en cualquier sociedad, con autoridades que impongan su criterio en beneficio de la población.