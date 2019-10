Libro asegura que George Clooney es gay y quiere ser presidente de EEUU

Las periodistas Maëlle Brun y Amelle Zaïd publicaron una biografía no autorizada del actor George Clooney en la que afirman que en realidad es homosexual y ocultas sus preferencias sexuales por un motivo político: convertirse en presidente de los Estados Unidos en 2020.



El libro "George Clooney, una ambición secreta", señala que el famoso actor no ha hecho público que es gay porque esto lo perjudicaría con el sector más conservador del país y bloquearía su carrera política.



Clooney, que fue conocido como el "soltero de oro de Hollywood" durante muchos años, está casado con la abogada británica Amal Alamuddin desde 2014. Según el libro este matrimonio es una farsa y solo fue consentido porque ella quiere ser la primera dama de los EEUU.



Brun y Zaïd señalan que Clooney lanzará su candidatura en 2018, y que a partir de ahí trabajará dos años para lograr la meta de llegar a la Casa Blanca.



El libro señala que mantiene un romance hace varios años con el estilista Waldo Sanchez y lo implica con otros actores como Jean Dujardin.



La tesis de las periodistas se basan en un seguimiento que se realizó al actor durante varios años pero no muestran pruebas concretas.