Rolling Stones anuncian en Twitter nuevo álbum

La legendaria banda de rock británica Rolling Stones ha dejado hoy entrever que mañana, 6 de octubre, lanzará su nuevo álbum y primer disco en más de una década.



Los Stones publicaron en su cuenta de Twitter un escueto y enigmático video de apenas cinco segundos de duración, con el título "Mañana a las 2 PM GMT/ 6AM PST/ 9AM EST", que alimentó las especulaciones y rumores de que mañana podría publicarse el primer sencillo o incluso el trabajo completo.



Este nuevo disco, de versiones de blues, será el número 25 en la historia del cuarteto londinense y su título tentativo sería "Blue and Lonesome".



Además de incluir varios temas inéditos de Mick Jagger y compañía, el LP, en el que ha participado también el guitarrista y compositor Eric Clapton, contará con versiones de clásicos del blues, de artistas como Howlin" Wolf y Little Walter. El último trabajo de estudio de los míticos Stones fue "A Bigger Bang", en el año 2005, un álbum con temas inéditos y un aroma típicamente rockero.



El próximo viernes, la veterana banda británica inaugurará en Indio (California) la primera edición del festival Desert Trip, donde compartirán cartel con leyendas de la música como Bob Dylan, The Who y Paul McCartney, entre otros.