Convocan a un apagón masivo de sitios web

Este domingo 17 de mayo se celebra el Día del Internet, en Bolivia el colectivo Más y Mejor Internet está convocando a un apagón masivo de sitios web del país como medida de protesta, exigiendo a las autoridades pertinentes un mejor servicio a la población boliviana.



Fernando Balderrama, miembro del colectivo, dijo que la convocatoria ya fue lanzada y existen al menos 20 páginas web que ya han confirmado su participación, así también dijo que no se descarta realizar una marcha en la plaza del estudiante para exigir mejor internet en Bolivia.





“Estamos convocando a un apagón de sitios web, esperamos que cada persona que administre una página pueda apagarla durante todo el domingo. Simbólicamente será una protesta por el mal servicio de internet que tenemos en Bolivia”, dijo Balderrama.



Piden más fibra óptica



Mario Durán Chuquimia, destacó que el tema del internet empieza a tocarse dentro de la agenda pública del Gobierno y las inversiones que realiza en las instalaciones de telecentros en zonas rurales; sin embargo, lamentó que pese a que el internet es reconocido en la Constitución Política del Estado (CPE) como un derecho básico, todavía no hay cobertura en todo el territorio.



“Se debe acelerar el tendido de fibras ópticas domiciliarias, no debería estar habilitado solo en zonas residenciales. El internet está en el artículo 20 de la CPE en la que la señala como un derecho básico como el agua, la energía eléctrica, al educación y la salud”, afirmó Durán Chuquimia.



Dentro del programa de actividades por el Día del Internet, en la ciudad de La Paz la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) liberará 320 megabytes por segundo (Mbps), y 4 terabytes (TB) de datos para que los usuarios puedan utilizarlos en los alrededores de la casa de estudios superiores.



Además el colectivo está convocando a toda la población a que participe con el hashtag #QueremosFibraÓptica, para exigir al Gobierno que intervenga e invierta en fibra óptica en Bolivia y que este servicio sea libre para que las empresas operadoras del país puedan hacer uso y ofrecer a la población un mejor internet.