Las aerolíneas lanzan rebajas desde el 30% hasta un 50%

Las aerolíneas internacionales Air Europa, Avianca, Copa Airlines, LAN, Aerolíneas Argentinas y Gol y las nacionales BoA, Transporte Aéreo Militar (TAM) y Amaszonas lanzan rebajas de boletos desde el 30 hasta el 50% en el Outlet de viajes que desde anoche y hasta el domingo abre sus puertas en el salón Chiquitano de la Fexpocruz. Es organizado por Tropical Tours.



La coordinadora de medios de la operadora de turismo, Claudia Mealla, indicó que las 10 aerolíneas que participan en el evento incluyen en su oferta de boletos aéreos rebajas de hasta un 50%.



El Banco de Crédito (BCP) brinda planes de financiamiento de hasta 72 cuotas mensuales para adquirir pasajes en los 50 destinos nacionales y foráneos que se promocionan. En igual condición facilita créditos para hoteles, cruceros y paquetes vacacionales.



En la cartelera de boletos aéreos con planes de financiamiento en cuotas mensuales asoman Campo Grande, desde $us 5; Iquique y Salta, desde $us 6;?Buenos Aires y Asunción, desde $us 7; San Pablo, desde $us 8;?Miami, desde $us 10;?México D.F., desde $us 12; Madrid, desde $us 20; y París, desde $us 27.



En el espectro nacional, las operadores aéreas BoA, Amaszonas y TAM ofrecen descuentos en la tarifa de boletos que fluctúan entre un 30% y un 50%.



En Amaszonas dieron cuenta de que en el outlet abarataron un 50% los precios de los boletos en todas las rutas nacionales. El comprador podrá hacer uso del boleto adquirido hasta el 15 de diciembre del presente año.



La estatal BoA también rebajó a mitad de precios los boletos en rutas nacionales y extranjeras. La venta es con fechas definidas.

El TAM ofrece boletos con un 30% de rebaja para Guayaramerín, Riberalta, Trinidad y Puerto Suárez y un 45% para La Paz, Sucre, Cochabamba y Tarija. La disponibilidad de uso del boleto es hasta agosto del presente año.



Destinos con mayor demanda



Gonzalo Ostria, gerente general adjunto de Tropical Tours, indicó que Punta Cana es el destino que copa mayor demanda comercial, pero hizo notar que la preferencia del viajero nacional está dando un giro por el turismo urbano y de shopping.



Los nuevos nichos que explotan las agencias de viajes y operadores de turismo son Buenos Aires y Salta (Argentina), Cancún (México)?y Miami (EEUU).



El ingreso al outlet es gratuito y se abre de 10:00 a 20:00