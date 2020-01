6 datos sobre los ex, explicados por la ciencia

¿Está bien mantener contacto con un ex cada tanto? ¿Es cierto eso de que los hombres, tarde o temprano, extrañan a sus ex? ¿Debemos o no debemos hablar de un ex con nuestra pareja actual?



Muchas dudas circulan respecto a nuestros viejos amores. Mira esta lista de datos curiosos explicados por la ciencia y que han sido publicados en el portal IMujer:



#1 El que se va sin que lo echen...

“Quien se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen”. Mientras las mujeres raramenteextrañan a un ex cuando está superado, los estudios aseguran que los hombres tienen más posibilidades de añorar o sentirse melancólicos cuando piensan en un viejo amor y así es que muchas veces “vuelven de la nada”.



#2 ¿Tu ex mira tu Facebook?

Dalo por hecho: tu ex entra a tu perfil de Facebook para saber de tu vida. Y tú seguramente también visites el suyo, ¡no lo niegues! Y no necesariamente porque te importe sino por simple curiosidad. El 85% de las personas visitan los perfiles de Facebook de sus ex y, aunque parezca extraño, 1 de cada 5 personas asegura entrar al perfil de su ex al menos una vez por semana.



¿Por qué hacemos esto? Según un estudio de la Universidad de Missouri, porque nos pica el bichito de la curiosidad y, además, porque nos hace sentir bien.mientras se mira las fotos o se leen los mensajes del Muro.



#3 Estás con pareja, pero recuerdas a tu ex: ¡alerta!

Si cada vez que peleas con tu actual novio piensas con nostalgia “con mi ex esto no pasaba” estás transitando por un camino peligroso en tu relación presente. Según un estudio de parejas de Estados Unidos y Canadá, las personas que tienden a recordar viejos buenos momentos con un ex cuando están en situaciones de crisis tienen más posibilidades de ir en camino a la ruptura con la pareja actual.



#4 Hablar de un ex con el actual: ¿bueno o malo?

A la mayoría de los hombres no les agrada ni que las mujeres le nombren a su ex. De todos modos, si ya estás en una relación estable con otro chico, hablar de ciertos aspectos de tu noviazgo anterior puede traer beneficios para tu noviazgo actual.



Un estudio publicado en Journal of Experimental Social Psychology demostró que aquellas parejas que, por ejemplo, hablan de los problemas de relaciones pasadas generan más intimidad y cercanía, además de que les brinda herramientas para que dichos problemas no sucedan.



#5 ¿Contactar a un ex?

Las mujeres generalmente son de los extremos: cuando terminan, terminan. Sin embargo, debemos considerar la posibilidad de tener un mínimo contacto con el ex cada tanto, obviamente, si nos interesa.



Investigadores de la Universidad de Arizona aseguran que, si conservamos buenos sentimientos hacia un ex, escribirle algún mail o saludarlo en su cumpleaños nos hace sentir mejor emocionalmente...Eso sí, ¡eso y nada más! A no confundir los límites...



#6 Terminar mal tiene su lado bueno

Siempre es mejor para nuestra salud emocional y mental cortar una relación en buenos términos. Sin embargo, eso no siempre sucede.



De todos modos, y aunque no lo creas, terminar una relación en malos términos tiene un aspecto positivo bastante interesante. Según un estudio de la Universidad de Utah, las mujeres que sienten y expresan sentimientos negativos hacia un ex tienen menos probabilidades de deprimirse en el proceso de la ruptura y se recuperan de ella mucho más rápido.