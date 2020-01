Un policía acribilla a un hombre negro en EEUU

Betty Shelby, agente de la policía estadounidense de Oklahoma, Estados Unidos, el viernes pasado disparó y mató a un ciudadano afroamericano desarmado que estaba parqueado sobre la carretera, debido a que su automóvil sufrió desperfectos mecánicos. El suceso conmocionó al mundo tras ser publicado el video por las autoridades, este martes.



Todo apunta a ser un nuevo caso de presunta violencia policial contra los afroamericanos en Estados Unidos. Pese a que el fallecido, Terence Crutcher, llevó las manos en alto en todo momento y mantuvo la calma fue encañonado y recibió un disparo mortal tras bajar los brazos para, aparentemente, buscar los papeles del automóvil de la guantera. En el coche del fallecido no había armas.



“Muy preocupante”, así calificó el jefe de la policía Chuck Jordan en rueda de prensa. También aseguró a la familia de Crutcher que se hará justicia, "Haremos lo correcto, no encubriremos nada", declaró.



Tanto Shelby como otro agente identificado como Tyler Turnbough fueron suspendidos de sus labores hasta que concluya la investigación. Este año, 171 personas negras han muerto a tiros a manos de la policía, según los datos que recopila el diario The Washington Post.