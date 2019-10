Este jueves comenzó el paro de 48 horas en la Caja Petrolera de Salud organizado por los trabajadores que demandan 150 nuevos ítems y la cancelación de dos meses de sueldo.



La protesta, que fue iniciada este miércoles en puertas del centro médico, no ha tenido respuesta de las autoridades, según denunció una de las manifestantes a la Red Uno quien aclaró que no se está pidiendo la renuncia del director - como se había anunciado inicialmente en los medios - sino que se atiendan sus demandas.



Otra de las quejas está relacionada a la falta de insumos médicos, reactivos en laboratorio ni medicamentos para las personas que tienen cáncer, señalan que quienes padecen de esta enfermedad no están recibiendo el tratamiento.



Alrededor de 1.500 personas son afectadas por cada día de huelga.