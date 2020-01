Llega la final del concurso de aplicaciones móviles

El concurso nacional de aplicaciones móviles auspiciado por Tigo atrajo este año a más de 150 participantes, desde desarrolladores profesionales hasta aficionados y estudiantes de informática, de toda Bolivia.



En sus tres años de vida, Tigo Digital Change Makers se posicionó como el primer laboratorio de ideas digitales convertidas en aplicaciones. Estas herramientas creadas por los concursantes tienen como misión simplificar la vida cotidiana de los usuarios con creatividad, simplicidad tecnológica y un fuerte enfoque social.



En alianza con la Fundación Trabajo Empresa, franquicia del Get in The Ring para Bolivia, Tigo ha creado un escenario donde las mejores aplicaciones móviles suben a competir con soluciones innovadoras, tecnológicas y sociales. Ganar en esta instancia, a su vez, permite a los mejores concursantes presentarse en el Ring Mundial, un espacio en el que ya debutaron dos compatriotas apoyados por Tigo Digital Change Makers.



Con este objetivo, esta tarde, a las 18:30, subirán al ring de Bolivia cuatro competidores a pelear con ideas digitales. A esta gran final ingresan las mejores Apps, fruto de las etapas de pre-selección y selección. En este proceso, fue una exigencia imprescindible que las aplicaciones estén disponibles para el público en el Play Store.



Hasta el momento, son poco más de 300 los “developers” bolivianos que han encontrado en Tigo Digital Change Makers el único Proyecto de Responsabilidad Corporativa del país que apoya, desarrolla y cree en el talento digital de nuestra gente. En el marco de su política de Responsabilidad Corporativa “Pixel a Pixel”, que busca construir bienestar social Digital, Tigo se ha convertido en un referente nacional con este concurso de aplicaciones móviles cuyos ganadores son promocionados a competencias internacionales.



Esto, a su vez, es posible gracias al asesoramiento y seguimiento de su aliado Fundación Trabajo Empresa, que busca facilitar la inserción de los jóvenes a través de emprendimientos digitales.



“El aporte social de este proyecto es de especial valor, porque acorta la brecha digital, generando una nueva cultura que llamamos ‘social digital’. Esta cultura a su vez se caracteriza por brindar soluciones concretas para la vida cotidiana de las personas”, explica Nadia Eid, gerente de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Tigo.



El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la asociación civil El Alfarero, ubicado en la radial 23 esq. Av. Marcelo Terceros (lado clínica odontológica Udabol) de Santa Cruz.