Gobierno quita matrícula de abogado a León

Los ministerios de Transparencia, Educación, Defensa y Justicia iniciaron procesos penales contra el abogado Eduardo León, acusándolo de falsificar sus títulos profesionales y la libreta de servicio militar; además el Ministerio de Justicia le retiro la matrícula de abogado y en consecuencia León ya no podrá ejercer la carrera de la abogacía.



León fue aprehendido el 17 de mayo y desde ese momento su causa judicial no avanzó por falencias en las que incurrieron jueces y fiscales; pese a que el 26 de mayo fue favorecido con medidas sustitutivas no pudo recuperar su libertad. En conciencia la Fiscalía acusó al jurista de incurrir en falsedad por supuesto uso de libreta y título falsificados por lo cual emitió una orden de aprehensión este martes.



"Este señor ha dejado de ser abogado, el Ministerio de Justicia ha emitido una resolución ministerial anulando la matricula", señaló Manuel Porcel, responsable jurídico del Ministerio de Defensa.



Boris Espinoza, abogado de León, denunció este hecho como ilegal ya que ni siquiera se ha iniciado el proceso en ese sentido.



Porcel agregó que "los ministerios de Educación y de Justicia han presentado en el transcurso de la mañana su adhesión a la querella presentada por el Ministerio de Defensa, toda vez que el señor León habría utilizado la libreta falsa ante estas autoridades a efecto de beneficiarse en primera instancia con su título en provisión nacional y posteriormente obtuvo la matricula del registro de abogados para el ejercicio profesional".



A estas querellas se suma la denuncia inicial presentada por el Ministerio de Transparencia, quien acusó a León por delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.



León fue notificado con la orden de aprehensión la tarde de este martes en celdas judiciales y aguarda la imputación que presente el Ministerio Público en su contra ante un juez y éste definirá en audiencia su situación jurídica.



Porcel indicó que pedirán a la autoridad judicial modificar las medidas sustitutivas de León y que éste sea detenido preventivamente ya que existe riesgo de fuga a raíz de que el sindicado ya no puede ejercer la abogacía en el país.



Tras prestar declaración por más de cinco horas, León dijo que demostró su inocencia presentando toda la documentación que garantiza la legalidad de sus documentos; sin embargo, a raíz de los atropellos en su contra ingresó en huelga de hambre exigiendo justicia.



"He demostrado que soy abogado y que los problemas de la libreta de servicio militar han sido montados por el Ministerio de Transparencia", aseguró.



Por su parte el abogado de León, Boris Espinoza, lamentó "la injerencia del poder político sobre el poder judicial y como se manipula a las autoridades para que se les obligue para que hagan este tipo de procesos arbitrarios que no muestran nada de transparencia y que son anticonstitucionales".