Cristina recibe a Macri para iniciar transición en Argentina

Cristina Fernández, presidenta de Argentina, le pidió al exalcalde de la ciudad de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, una reunión a solas para así dar inicio al traspaso del gobierno. El encuentro privado comenzó a las 18:00 (19:00 hora argentina) en la residencia presidencial denominada Quinta Olivos.



Previamente, según publica el diario argentino La Nación, Macri adelantó que quiere una transición política "lo más cordial y coordinada posible" antes de asumir el mando de Argentina, fijado para el 10 de diciembre, país que ha sido gobernado por el kirchnerismo desde hace 12 años.



En las menos de tres semanas restantes para el relevo dijo que su prioridad es averiguar el estado de las cuentas y revisar los multimillonarios acuerdos firmados en los últimos años con China y Rusia, dos potencias con excelentes vínculos con el Ejecutivo kirchnerista.



Te puede interesar: García ve como retroceso que Macri gane Argentina ,

Un acuerdo sobre las formas de transición



El encuentro entre Macri y Cristina duró una hora. "Fue una reunión muy cordial. Tendremos el 10 de diciembre una linda ceremonia de traspaso", dijo Macri. Pero de pronto se interrumpió por el tumulto de periodistas, policías y algunos partidarios. Giró sobre sus talones y dejó el lugar por otra salida, señala AFP



"Me deseó la mejor de la suertes y me citó", dijo Macri antes de la reunión al mencionar una llamada de la presidenta. Al resspecto, el gobierno de Cristina Fernández no formuló comentario alguno.



El jefe de Estado electo anunció también que dos puestos en su gabinete. La canciller será Susana Malcorra, jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El secretario del sistema público de radio, televisión y agencia de noticias Télam será el actual ministro de cultura de la ciudad, Hernán Lombardi.



Desde Nueva York, Ban expresó sus felicitaciones a Malcorra y destacó su dedicación, liderazgo y la forma como se ganó el respeto internacional "en uno de los más turbulentos periodos de la historia de la ONU".



Argentina eligió el domingo, en la segunda vuelta, a Macri, de 56 años, para que lo gobierne durante los próximos cinco años. El conservador se impuso sobre el oficialista Daniel Scioli por 51,4% a 48,6%, una ajustada diferencia que condicionará su gestión.



Puedes leer: Macri se va contra Venezuela y anima a partidos opositores