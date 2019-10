Gobierno evaluará daños causados por la sequía

El director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), Carlos Osinaga, anunció que junto al ministro César Cocarico visitarán a productores de Santa Cruz para evaluar las pérdidas de los cultivos de maíz, sorbo, trigo y arroz a raíz de los fenómenos climáticos, para estructurar lineamientos de mitigación y coadyuvar a los afectados.



"Nos estamos constituyendo a la ciudad de Santa Cruz para intercambiar algunos criterios respecto a consecuencia de la sequía y también hacer una valoración precisa", explicó.



No obstante, informó que el INIAF apoya a productores con la dotación de semillas certificadas en los rubros de maíz, arroz y trigo, entre otros.



"Estamos a punto de liberar variedades precoces que requieren menor tiempo desde la siembra hasta la cosecha de maíz entonces eso sería una buena alternativa para mitigarlos efectos del cambio climático, de igual manera en el rubro trigo", detalló.



Agregó que también se apoya con la dotación de semillas a productores arroceros que fueron afectados por los efectos del cambio climático.



"Además los cambios climáticos trae como consecuencia una fuerte presión de plagas y enfermedades que no se conocen que son plagas secundarias en algunas épocas pero en algunas consecuencias del cambio climático se constituyen en plagas primarias como en el caso del arroz", complementó.



Pérdidas millonarias

Ayer, desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertaron de una pérdida de 255 mil hectáreas de cultivos de invierno de trigo, maíz, sorgo y girasol por un valor aproximado de $us 100 millones como consecuencia de una grave sequía.

