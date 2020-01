Clinton dará testimonio escrito en caso de correos electrónicos

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, podrá responder por escrito a una demanda por el uso un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado, dictaminó un juez federal.



En una resolución de dos páginas emitida el viernes, el juez Enmet Sullivan rechazó obligar a Clinton a declarar en persona en el caso promovido por el grupo conservador Judicial Watch.



La candidata demócrata cuenta con 30 días para responder a las preguntas de Judicial Watch sobre el uso de un servidor no autorizado mientras era jefa de la diplomacia estadounidense, señala la resolución.



A principios de julio, la fiscal general, Loretta Lynch, decidió no presentar cargos contra Clinton por el uso del servidor privado, luego que el FBI recomendara archivar el caso.



Sin embargo, el director del FBI, James Comey, dijo que a pesar de que no había evidencia de que Clinton o sus asesores hubieran violado la ley, "fueron extremadamente descuidados en el manejo de información muy sensible y altamente clasificada".



Clinton ha pedido disculpas por utilizar una cuenta privada de correo electrónico y su propio servidor durante el tiempo en que estuvo al frente de Departamento de Estado entre 2009 y 2013.



Sus opositores argumentan que el incumplimiento de reglas sobre protección de documentos clasificados contra un ataque cibernético puede representar un crimen.



La demanda de Judicial Watch amenaza con mantener viva la controversia de los correos electrónicos hasta las semanas próximas a la elección presidencial el 8 de noviembre.