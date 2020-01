Quintana declaró y dejó su celular por caso Zapata

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acudió al llamado de la Fiscalía para declarar por el caso que involucra a Gabriela Zapata, en su calidad de "testigo". Entregó su celular y reiteró que no conoce a la exnovia de Evo Morales.



"He presentado mi teléfono celular, acta de entrega, como corresponde a un ciudadano que no tiene nada que esconder, por lo tanto he presentado el teléfono celular para que sea vea la existencia de llamadas que han ingresado a mi celular o salieron de mi celular", dijo la autoridad en Palacio de Gobierno.



Explicó que se trata de "una campaña descomunal de mentira sistemática" y que tanto la empresaria como su abogado, Eduardo León, están contrarreloj porque "se les está acabando el tiempo" paras demostrar que tienen pruebas en sus al menos seis incoherencias.



"Espero, con todo respeto, que el señor fiscal pueda exigir la presentación de las pruebas, de las evidencias que involucrarían al ministro Quintana con las supuestas acciones, de la supuesta relación amorosa y de la vieja relación de amistad", agregó el funcionario.



