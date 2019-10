Revelan vídeo sobre la ejecución de un rehén japonés en manos de EI

El grupo radical Estado Islámico (EI) publicó este sábado en Internet un supuesto audio del rehén japonés Kenji Goto en el que afirma que su compañero de cautiverio, Haruna Yukawa,fue ejecutado por los yihadistas.



En la grabación, difundida en Twitter por supuestos simpatizantes del EI y cuya autenticidad no pudo ser comprobada, aparece una fotografía de Goto sosteniendo una instantánea de Yukawa, presuntamente egollado, que acompaña el audio.



Durante su supuesta alocución, que, según el EI, ha sido recibida por el Gobierno nipón y la familia de Goto, el periodista secuestrado explica en inglés que lo que enseña es una fotografía de Yukawa "asesinado en la tierra del califato islámico".



"Fuisteis advertidos y se os dio un plazo, por lo que mis captores actuaron de acuerdo con sus palabras", indica Goto, dirigiéndose al Ejecutivo de su país y al primer ministro, Shinzo Abe, al que le acusa de haber asesinado a Yukawa por no haber reaccionado ante el ultimátum dado por el EI.



El martes pasado, la organización extremista publicó un vídeo con los dos rehenes en el que uno de sus combatientes daba un plazo de

72 horas a las autoridades de Tokio para que pagaran un rescate de

200 millones de dólares.



En esta nueva grabación, de 2 minutos y 52 segundos, Goto subraya

que ya no es necesario el abono de dicho rescate para salvar su

vida, porque ahora lo que el EI pide es la excarcelación de una

extremista detenida en Jordania.



"Ellos (los yihadistas) no quieren ya dinero por lo que no debéis preocuparos por financiar el terrorismo. Ellos solo exigen la

liberación de su hermana Sayida al Rishawi. Es simple: Les lleváis a

Sayida y ellos me liberarán", precisa el rehén.



Al Rishawi, de nacionalidad iraquí, está detenida en Jordania y

condenada a muerte por un tribunal tras intentar llevar a cabo un

ataque suicida contra un hotel en 2005 en Ammán, que no llegó a

efectuar porque le falló el cinturón de explosivos que portaba

adosado a su cuerpo.



Goto destaca en el audio que "irónicamente" representantes del

Gobierno japonés se encuentran actualmente en Jordania, donde está apresada Al Rishawi.



Responsables japoneses se trasladaron esta semana al país árabe

para incrementar los esfuerzos para liberar a los rehenes, tras la

emisión de primer vídeo del EI, el pasado martes.



Goto señala al final de su alocución que estas pueden ser sus

palabras finales en este mundo: "No dejéis que estás sean mis

últimas palabras y que Abe me mate a mí también".



El periodista, de 47 años, es un conocido freelance, que se

desplazó al territorio sirio controlado por EI a comienzos de

octubre con la intención de cubrir el conflicto, al igual que había

hecho anteriormente en otras zonas bélicas.



El perfil de Yukawa, de 42 años, es mucho más confuso y lleva

meses dando lugar a diversas especulaciones en los medios nipones

desde que fuera secuestrado a mediados de agosto.



Nunca quedó muy claro qué hacía este hombre en Siria, aunque

supuestamente ofrecía asistencia logística a un grupo rebelde

implicado en la guerra civil siria y rival del EI.,