Las 6 etapas de una relación, ¿en cuál estás?

Todas las relaciones de pareja tienen ciertas etapas que, según los especialistas, son similares a las de nuestro crecimiento y desarrollo como personas. Aunque su duración varía dependiendo de cada pareja.



Te mostramos cuáles son, según el libro "Botiquín para un corazón roto" de Victoria Cadarso, para que conozcas mejor tu relación:



1. Enamoramiento (desde el inicio hasta máximo 30 meses después):



Esta es la más bonita de todas las fases de la relación. Quieren estar todo el tiempo juntos, sienten un fuerte afecto mutuo y viven con pasión. No se fijan en sus diferencias las diferencias, sino destacan lo que tienen en común y se admiran mutuamente



En esta etapa se tiene miedo a pelear y lo evitan al máximo. Deben evitar aferrarse el uno al otro y equilibrar el deseo de estar juntos con su propia independencia.



2. Vinculación (18 meses a 3 años):



La pareja sigue siendo afectiva pero sienten la necesidad de recuperar autonomía. La pasión da lugar al compañerismo y es aquí donde suele sentirse la necesidad de vivir juntos o casarse.



Sin embargo, en esta etapa empiezan a surgir las diferencias y cada uno ve los defectos del otro.



3. Convivencia (segundo y tercer año):



La atracción sexual suele bajar y el amor se fortalece en el compañerismo. Comparten tareas de la convivencia y pueden surgir algunos problemas a causa de la rutina. Se producen malentendidos que antes no habían y suelen intervenir los familiares políticos, que pueden ser motivos de discusión.



Es una etapa tan linda como difícil. Encaran nuevos proyectos juntos y tienen los mismos sueños, deben enfocarse en lo positivo.





4. Autoafirmación (del tercer al cuarto año):



La relación es estable y se sienten seguros para hacer actividades por separado. Sin embargo, si no tienen en cuenta los sentimientos del otro pueden crear resentimientos.



Cada uno empieza a pensar en sus intereses personales y en los de pareja y esto puede desequilibrar la armonía de la relación.



5. Colaboración (del año 5 al 15):



El momento de fricción en la pareja surge cuando después de haber cumplido los proyectos juntos y los hijos están más grandes. A veces, cuando ellos son adolescentes, causan discusiones entre los padres.



Sin embargo, en otros casos, puede ser un momento de colaboración, en el que la pareja se une fijarse nuevas metas y la relación vuelve a resurgir. Por lo general, vuelve el entusiasmo.



6. Adaptación (del año 15 en adelante):



En esta etapa las parejas deben adaptarse a los cambios externos: hijos que se van de la casa, familiares en la vejez y el empezar a envejecer cada uno. Con la madurez y la conciencia de la edad deberán afrontar lo que la vida les ofrezca.



Puede ser un momento en que la pareja se rompe o se consolida y suele ser duro.