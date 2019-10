A 43 años, el canal 11 busca salir del olvido

Un hashtag que iría muy bien con esta nota sería #SalvenAlCanal11 y no es exagerado. El primer canal de Santa Cruz cumple 43 años y, a pesar de su fuerte compromiso con la región, su situación sigue siendo lamentable. Está en el olvido.



Conocido como Televisión Universitaria (TVU), el canal continúa tropezando con los mismos inconvenientes de hace años. El transmisor ya caducó, el presupuesto que le destina la universidad estatal no es suficiente, ni la Gobernación, ni el Gobierno lo respaldan y el lugar donde se encuentra actualmente (cerca de los ostentosos módulos de la Gabriel René Moreno) tampoco es el adecuado. Esos son solo algunos de sus males que todavía posee.



Y, a pesar de ello, la nueva directora ejecutiva de la televisora confía en que aún se puede salvar al canal de los cruceños. “No nos interesa competir con la TV comercial, porque somos un canal educativo-cultural”, subraya la educadora Jenny Ampuero. Ella sabe que sacar a la estación televisiva del pantano, no será una tarea fácil, pero confía en que Santa Cruz no le dará la espalda y el empresariado local tampoco.



Un festejo esperanzador

Para el cóctel especial de este viernes se invitó al ministro de Defensa y exdirector del canal 11, Reymi Ferreira, además de otras figuras nacionales y departamentales. Esa noche se hará un ‘screening’ a todo dar, porque se desvelará la nueva cara de TVU, que incluye cambio de logo, rejillas, colores y otros aspectos de imagen visual; además de una parrilla de programas televisivos más atractiva y dinámica.



En estos días, la ‘casa’ que alberga el canal ha sufrido modificaciones, todo para lucir más pintuda. Se pintaron las paredes, se elaboró un nuevo piso y se aumentó un galpón.



Junto con esos cambios físicos, se barajan nuevos espacios. Unos ya se estrenaron, como Tribus Urbanas, Doble Sentido y Primer Plano; y otros se estrenarán pronto, como Divertikids, con la conducción de Valentina Hurtado (reina del Carnaval Infantil 2015), y un sector producido por discapacitados