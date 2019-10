15 muertos en la peor tragedia vial del año

La zona conocida como Abra del Quiñe, ubicada entre las poblaciones de Comarapa y Mataral, a casi 300 kilómetros de la capital cruceña, fue el escenario de la peor tragedia ocurrida en el país en lo que va del año, un accidente carretero que costó la vida de 15 personas y dejó un saldo de más de 40 heridos.



El accidente se registró al promediar las 2:30 de este jueves cuando el bus de la empresa Trans Tupiza, con placa 583 RPF, circulaba procedente de Potosí con destino a Santa Cruz con más de 50 pasajeros.



Según testimonios de los sobrevivientes, el bus frenó bruscamente para luego caer a un barranco de unos 100 metros de profundidad dando varias vueltas.



“Yo venía durmiendo en el pasillo tapado con una colcha, mi esposa y mis dos niños estaban en los asientos. Sentí que la flota daba vueltas y la gente caía una sobre otra. Todo el mundo gritaba, no sabía qué hacer, todo estaba oscuro.



Cuando la flota se detuvo, salí por la ventana y afuera me lastimé con espinas. Busqué a mis hijos, a mi niña de dos años la encontré cerca de un árbol con una herida en la cabeza y a mi otro hijo de un año, sentado en medio del monte, pero a salvo. Como pudimos salimos a la carretera en medio de gritos desesperados de los heridos. En el trayecto vi personas muertas”, dijo Florencio Silva Gutiérrez, mientras era atendido en la clínica Melendres.



El rescate, una odisea

Las unidades policiales cercanas de Comarapa, Vallegrande y de Mairana, la Policía Caminera y Bomberos de Santa Cruz fueron alertados y enviaron de inmediato a sus efectivos al lugar.



Habitantes se unieron a policías en el rescate de heridos y fallecidos. El trabajo se hizo muy difícil, los sobrevivientes primero fueron trasladados al hospital de Comarapa y después a clínicas y nosocomios de la capital cruceña.



Inicialmente se informó de ocho personas fallecidas, después de 12; sin embargo, a las 19:00, el comandante de la Policía, Sabino Guzmán, confirmó que los fallecidos eran 15.



La cifra de muertos se informó luego de que una grúa lograra desvolcar el bus y encontrar a algunas víctimas que estaban aprisionadas. La Policía identificó plenamente a 11 pasajeros muertos y cuatro quedaron sin identificar, entre ellas dos hombres y dos mujeres. Todos los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital de Comarapa.



Los heridos tuvieron que sortear graves dificultades. En Comarapa solo se disponía de tres ambulancias y no abastecieron, por lo que la mayoría se vio obligada a buscar trufis. Entre cuatro personas pagamos Bs 600 y cuando llegamos al bloqueo en Santa Martha (El Torno), los mototaxistas no nos dejaban pasar”, dijo Elías Mamani Gómez, uno de los heridos.



En la clínica Melendres fueron internadas 20 personas, de las cuales cuatro están en Terapia Intensiva; hay otras cuatro en la clínica Incor y el resto en otros centros asistenciales. El médico Samuel Montaño dijo que en la Melendres hay cuatro personas graves y cinco niños internados, pero fuera de peligro. Los gastos de las curaciones son cubiertos por el SOAT.



Chofer: “Fui encandilado”

La Policía hasta el momento no estableció las causas del accidente. “La prioridad fue el rescate de los heridos y fallecidos. Solo tenemos la versión del conductor, pero se profundizará la investigación”, dijo el comandante Sabino Guzmán.



El jefe de la Policía Caminera, Ronald Mercado, que acudió al lugar de los hechos, dijo que los conductores David Choque y Érick Martínez están aprehendidos. Uno de los choferes declaró a la Policía que 10 minutos antes del accidente el vehículo se detuvo para el relevo del chofer y varios pasajeros aprovecharon para bajar y hacer sus necesidades fisiológicas. Aseguró que fue encandilado por las luces de otro vehículo que venía en bajada rumbo a Comarapa.



El lugar del accidente está cerca de una curva y se observan las huellas de la flota que intentó volver a la plataforma, pero por el peso de la parte trasera, cayó a una barranca. Una piedra y un tronco frenaron su caída al fondo de la barranca



Las víctimas



Los Fallecidos

1.tJulia López N.tt66t

2.tHonoria Mollo Quispett22

3.tJairo Sandoval Mamanitt9

4.tReynaldo Cruz Jankott36

5.tCarla Patricia Caballero N.tt--

6.tMichel Suárez Cerezott8

7.tDilma Mamani Zegarratt32

8.tJustina Otria de Soliztt--

9.tJuan Condori Pomatt--

10.tSayda Mendoza N.tt--

11. Pedro Cruz Gómeztt--

A estos fallecidos se suman cuatro personas más, dos hombres y dos mujeres, aún no identificadas.



Los Heridos

1.tÉdgar Limachi Ninatt44t

2.tMary Isabel Burgos N.tt21 (*)

3.tSandor Mendoza Ortondontt31

4.tFlorencio Silva Gutiérreztt31 (*)

5.tAldisandro Silva Burgostt2

6.tFelipe León Mollo Alejandrott25t

7.tVictoria Vargas Romerott25 (*)

8.tElías Mamani Gómez tt54 (*)

9.tSerapio Puita Méndez Flores t54

10.tSilvia Victoria García N.tt28

11.tJulisa Araceli Martínez Ventura t5 (*)t

12.tLimberg Rengifo N.tt24 (*)

13.tPaulina Condori Chavarríatt20

14.tLaura Cerezo N.tt15

15.tLeonardo Limachi Paco tt21 (*)

16.tWilder Romero Arenaltt21t

17. Katherine Bubari Arenaltt22 (*)

18.tMarlene Ichu Vaca tt46 (*)

19.tAlan Soria Díaztt10 (*)

20.tSebastián Galán Ramíreztt48

21.tMaría Galván Ramíreztt53t

22.tOmar Suárez Mamanitt31

23.tMelisa Serrano Camargo tt33

24.tMartín Sanco Condoritt46

25.tCasildo Choque Villanueva tt43

26.tRubén Fuentes Mollott28t

27.tVirgilia Equize Santos tt39 (*)

28.tPastora Ramos Chumacero tt62

29.tPablo Alberto Chambi N.tt42

30.tAurelia Cornejo Montañott44 (*)

31. Teresa Galán Ramíreztt49

32. María Cordero Galántt--

33. Iker Ledezma N.tt--

34. Alexia Silva Vargastt--

35. Yesenia Rengifo Mollott--

36. Silvia Ventura N.tt--

37. María Burgos Quispett--

38. Pablo Róger Argusto Ch.tt--

39. Brayan Rivera Cornejott6

40. Jorge Valentín Delgadott--



Los heridos están en la clínica Melendres