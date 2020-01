Caen dos bandas que estafaban con vehículos y casas; hay 30 víctimas

La economía y la buena fe de más de 30 familias se han visto quebrantadas. Dos grupos delictivos, aprovecharon la credulidad de estas personas para defraudarlas económicamente y sustraerles al menos unos 20 vehículos con precios que superan los $us 200.000, además de varias casas y lotes de terreno en diversas zonas de la capital cruceña.

La punta del ovillo del primer hecho se entretejió el 26 de julio de 2016. Un hombre de camisa, buena verba y a nombre del propietario de una empresa inmobiliaria se apersonó a la zona de la ‘playa’ en La Cuchilla e hizo uso de sus dotes para persuadir a Herman y adquirir una vagoneta Mitsubishi, 2010, que valía $us 12.800.

Herman le creyó y aceptó recibir $us 1.000 como primer pago y el resto, le dijo el estafador, le cancelaría una semana después. Pasaron los días y el pagó nunca llegó. La víctima buscó al delincuente por WhatsApp, en su domicilio y en su oficina, pero nada.

Seis meses después, el joven presentó una denuncia en contra del ‘comprador’ y, a medida que pasaban los días, Relik, Iván, Guillermo, Dorcino y otras ocho personas se adhirieron a su denuncia. Así, el lunes, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tras un seguimiento, detuvo al presunto empresario, y a uno de sus cómplices, y los trasladaron hasta la comisaría de Los Chacos.

Tras varias horas de toma de declaraciones un fiscal imputa al hombre y a su cómplice por la comisión del delito de estafa agravada con víctimas múltiples. “Lo mostraban como un empresario muy adinerado, con capacidad económica y por esto transmitía confianza”, expresó Herman.

A medida que iban entretejiendo el caso, descubrieron que el hombre presuntamente estafó a otras 10 personas de manera similar.

Dorcino agregó que el empresario le debía $us 2.000, Iván habló de $us 10.000 y otro hombre, que no quiso identificarse, dijo que le habían engañado más de $us 100.000.

Adán Arteaga, fiscal que lleva el caso en la Pampa de la Isla, precisó que hasta el lunes eran 10 víctimas e iban a tomar declaraciones a otras personas que se quieren adherir al proceso.

Ayer, el juez Primo Flores notificó a los afectados para una audiencia de medidas cautelares, a las 16:30. Sin embargo, por ausencia fiscal la cita se suspendió para hoy.

Wilmer Vásquez, abogado de las víctimas, indicó que lo preocupante del hecho es que los vehículos han desaparecido, presuntamente vulneraron los surtidores o, en todo caso, fueron desmantelados para ser comercializados. “Ellos (los aprehendidos) no quieren pagar ni hay los vehículos. Esperamos que la Fiscalía pueda actuar sin preferencias”, dijo.

Indagarán casos de viviendas

Omar Barrientos Lenis y Cinthya Esther Cuéllar. Con estos nombres se identificaba esta pareja, que ayer fue enviada al penal Palmasola por el presunto delito de estafa.

El director de la Felcc, Gonzalo Medina, duda que estos sean sus nombres reales. Y por esto derivó estos documentos al Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial (Itcup).

¿Cómo operaban? De acuerdo con Medina, estos sujetos buscaban la oferta de alguna casa en alquiler, pagaban el precio exigido por el propietario y realizaban un registro catastral del inmueble.

Una vez hecho esto, falsificaban cédulas de identidad y títulos en derechos reales para, a través del WhatsApp y redes sociales, vender el inmueble o darlo en anticrético.

Medina indicó que son al menos 25 los casos registrados y que abrirán una investigación para saber si en estas transacciones están involucrados funcionarios municipales. Precisó que están buscando a otro grupo que operaba de manera similar.

Marco Antonio Torrez, director de la Felcc de la Villa Primero de Mayo, precisó que estos dos sujetos pagaban por adelantado a los propietarios de los inmuebles y que la afectación por la estafa de los dos sujetos alcanza los $us 7.500.