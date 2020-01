Hallan 48 kilos de cocaína y 10 pistas clandestinas

En sendos operativos registrados ayer, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisaron 48 kilos de cocaína en Chapare (Cochabamba), donde encontraron 25 pistas de aterrizaje y otras 10 clandestinas.



Misteriosamente no se hallaron personas ligadas a esta actividad ilícita en las zonas de Abaroa y Moller Cóndor, por ello, la fuerza antidrogas destruyó los laboratorios e incineró la droga, también decomisó 420 litros de gasolina que estaban en siete bidones.



Además, se verificó que no estén en actividad las pistas clandestinas destruidas en anteriores operativos.



Asimismo, en nuevas incursiones hoy llegaron a San Germán, en el departamento de Santa Cruz, donde hallaron 35 kilos de cocaína y no se detuvo a ninguna persona.

Quema de droga y precursores luego de los operativos en Abaroa y Moller Cóndor, en la zona de Chapare