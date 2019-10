Sancionarán a empresas que mientan para no pagar segundo aguinaldo

Aplicarán duras sanciones a las empresas que tienen recursos económicos y no cancelen el segundo aguinaldo de esta gestión, informó este lunes el ministro de Economía y Finanzas Publicas.



En una entrevista con Cadena A, explicó que para identificar y constatar la situación de esas empresas se realizarán "fiscalizaciones".



"Vamos a poder hacer fiscalizaciones posteriores por supuesto a aquellas empresas que nos digan que no podían pagar cuando tenían claramente los recursos para pagar y serán duramente sancionadas", advirtió.



Arce recordó que para algunos empresarios que tienen problemas de iliquidez, se amplió el plazo para pagar el segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo del próximo año, previo cumplimiento de varios requisitos que establece el Decreto 2631.



Precisó que los requisitos que deben presentar las empresas que soliciten la postergación del pago del segundo aguinaldo son: una fotocopia simple del Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), certificado de no adeudo de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs) al 30 de noviembre de 2015 y una declaración jurada.



"No todas las empresas van a ser susceptibles de beneficiarse de esta postergación porque tendrán que cumplir los requisitos y la posterior fiscalización que va a hacer el Ministerio de Trabajo y de Economía y otras instituciones para verificar la declaración jurada", indicó.