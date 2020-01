Lisbeth Aranda reaparece con nuevo look

Lisbeth Aranda sorprende constantemente a sus seguidores con sus cambios de look. Durante su época en el programa Star Academy, de Unitel, la vimos con peinados estrafalarios y con pelucas de colores, así que para retomar la costumbre, la modelo apareció en Facebook con el cabello rosado.

Sus seguidores en las redes sociales 'aplaudieron' el cambio, que se pone a tono con las fiestas carnavaleras.

Lisbeth explicó que no se trata de un tinte permanente, ya que no puede alterar tan drásticamente su imagen por contratos comerciales. Sin embargo, planea usar el rosado durante un buen tiempo.

"Me gustan cambiar mi imagen. Si me entra la locura, no me quedo con las ganas", confesó a SOCIALES, la espigada modelo.

Desde el miércoles 15 hasta el domingo 19, la exjurado engalanará el stand de Fiat de la Fiacruz, en la Fexpo.