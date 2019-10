Cadima lidió con piedras y policías en su campaña

El candidato de Cambio Real Miguel Cadima, que hasta el momento se perfila para disputar una segunda vuelta en las elecciones de la Uagrm, tuvo que sobreponerse a algunos incidentes que sucedieron mientras hacia su campaña electoral.



El último fue el ocurrido ayer (martes) en la facultad de Cs. Económicas. Cadima, que también pastor de una iglesia, estaba parado hablándole al estudiantado que lo miraba desde uno de los módulos cuando de forma intempestiva un objeto -el candidato dice que fue una piedra pequeña- le fue arrojado en el rostro.



Esta acción despertó el repudio de quienes acompañaban al ingeniero que hizo poco caso al incidente y luego de limpiarse la cara procedió a seguir hablándole a sus electores. Este video circuló de forma rápida en las redes sociales haciéndose viral.



"En realidad, muchos de los universitarios me quieren, pero ha sido una sola persona que apoya a otro frente quien hizo eso por desesperación, porque saben que no podrán ganarle a la voluntad de los estudiantes que quieren un cambio", dijo Cadima en contacto con EL DEBER.



Pero este no fue el único hecho ocurrido, el líder de Cambio Real también probó un trago amargo en Montero cuando un policía le intentó arrebatar de las manos su megáfono; "imagínese, este es mi instrumento", dijo al resaltar que fue con este aparato que hizo llegar su mensaje al alumnado de la estatal cruceña.



"Me quiso sacar el megáfono (el policía), no sé porqué, yo me estaba dirigiendo a los jóvenes que esperaban a votar. Me aferré fuerte y más bien que un grupo de estudiantes salió en mi defensa y lograron hacer un círculo para evitar que se lo lleven", contó.



Se perfila para la segunda vuelta



Si bien aún no se han dado a conocer los resultados oficiales, Miguel Cadima, junto a Saúl Rosas, son los hombres que irían a segunda vuelta por el rectorado en la Gabriel. El primero tendría la ventaja en el estamento estudiantil mientras que el otro, que va por la reelección, selló su preferencia entre los docentes.

