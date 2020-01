El Sindicato de una red de TV está en paro y anuncia huelga

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Red Uno Santa Cruz, que desde el martes se encuentran en huelga indefinida, han decidido endurecer su medida de presión e ir a una huelga de hambre a partir de este lunes.



Así lo informó ayer José Luis Pattuy, máximo dirigente del sindicato, que encabeza un paro indefinido, en el que participan 23 trabajadores.

Los huelguistas exigen a los empresarios de la casa televisiva que cumplan un laudo arbitral (fallo judicial), que los obliga al pago de horas extras, dominicales, aumento salarial, estabilidad laboral, dotación de equipos y materiales para coberturas de hechos noticiosos que involucran riesgos y, entre otros, apoyo en caso de agresiones sufridas en el ejercicio laboral.



“Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Estamos dispuestos al diálogo, pero no con el gerente ni con el jefe de recursos humanos ni el de prensa, sino con el propietario del canal”, manifestó Pattuy.



En las últimos horas, sindicatos de algunos medios y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz han expresado su apoyo a esta movilización. “El martes, al retornar a nuestro trabajo, después de cumplir un paro de 24 horas, hemos sido marginados porque nos desplazaron de nuestras funciones. Nos dijeron que ya no íbamos a salir a la calle a reportear y que la empresa vería qué actividades íbamos a cumplir. (...) Parece un despido indirecto”, agregó.



EL DEBER intentó conocer la versión de ejecutivos de la Red Uno sobre el tema, pero no fue posible. La medida de presión no ha afectado las transmisiones del canal de televisión. La programación se emite estos días sin interrupciones, lo mismo que los noticieros y los espacios de la mañana