En las redes, opiniones divididas sobre protestas

Entre el primer y segundo anillo de las avenidas Grigotá, Omar Chávez Ortiz y Monseñor Rivero, no se puede circular con vehículo a consecuencia de un bloqueo que desde las 7:00 de este jueves ejecutan los choferes de minibuses. En las redes sociales las opiniones están divididas, hay vecinos que apoyan la protesta y otros que no.



Los minibuseros que insisten en ingresar con sus pasajeros al primer anillo de la ciudad tienen apoyo en las redes, pero también la Alcaldía, que ha prohibido este proceder y se ha propuesto descongestionar el tráfico, principalmente, de los mercados La Ramada y Los Pozos. Por esto los transportistas deberán reubicar sus paradas fuera del primer anillo.



“Vivo en el séptimo anillo de la (avenida) Banzer, los minibuseros causan caos, pero con bloqueo o sin bloqueo igual lo hacen. Esperemos que la Alcaldía siente precedente y haga cumplir la ley”, escribió Rodrigo Amusquivar en la cuenta de Facebook de EL DEBER.



“Vayan a lo legal... metan preso al que infrinja las leyes y normas tanto de la ciudad de Santa Cruz como del Estado”, sugirió Mikek Vargas, haciendo referencia a la Ordenanza Municipal 008/93 y a la resolución 008/2014 que prohíben el ingreso de los minibuses al primer anillo de Santa Cruz.



“Estoy de acuerdo que reordenen (el tráfico) y que le pongan un alto, estos del transporte se adueñan de la ciudad y hacen lo que les da la gana”, Apuntó Graciela Méndez Castro de forma coincidente con otros usuario de este diario que también se manifestaron en Facebook y Twitter .



También hay opiniones divergentes como la de Marrioly Ramos Cuéllar. “Para las personas que sufrimos de escasez micros y que en otros casos ni hay, los trufis (minibuses) nos ayudan demasiado y todas esas personas somos de la doble vía La Guardia”, anotó.



“Tampoco podemos negar que los trufis (minibuses) dan un servicio que los micros no hacen ni cubren. Son más rápidos y medianamente cómodos en comparación a los micros y por el mismo precio del pasaje”, opinó Daniel Perez Chaniz.



“Las personas más afectadas son la de los barrios alejados, a donde los micros no quieren entrar (…). Los minibuses hacen un gran trabajo para que cada persona llegue a su destino, creo que hay que organizarlo. Tienen que entender que Santa Cruz va creciendo día a día”, indicó, vía Facebook , Denisse Rosado de Senzano.