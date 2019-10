El comercial que está haciendo llorar al mundo

Un hombre mayor recibe el mensaje que no esperaba como regalo navideño: "papá, este año no podremos pasar las fiestas contigo". En la absoluta soledad solo queda afrontar esta época sin los seres queridos o tomar una decisión radical: el anciano decide fingir su muerte.



La noticia va llegando poco a poco a cada uno de sus hijos, que metidos en su rutina recién se percatan de la existencia de su padre cuando deja de existir. Lo que les esperará al llegar al supuesto funeral será toda una sorpresa, vea el desenlace en el video que encabeza esta nota.



El comercial navideño "Visita a papá en Navidad", producido por la cadena de supermercados de Alemania Edeka ha logrado más de 12 millones de visualizaciones en menos de cuatro días de ser publicado, fue lanzado el pasado 28 de noviembre.



El mensaje de unidad familiar y el montaje escénico son el factor fuerte de un comercial que es imposible no ver sin sentirse conmovido. La moraleja es clara, visita a ese ser querido en esta Navidad.