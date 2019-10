Llegó el día del referendo y Bolivia va a las urnas

Llegó el día del que todos están hablando. Es 21 de febrero y los bolivianos deben decidir mediante el voto si quieren, o no, que la Constitución Política del Estado sea parcialmente modificada.



El cambio que se plantea es del artículo 168 que actualmente establece que el presidente y vicepresidente del país puede ser reelecto "por una sola vez de manera continua".



El referendo de este domingo consulta a la población si está de acuerdo con que puedan ser reelectos por dos veces continuas. Si gana el Sí, los actuales mandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera podrán ser candidatos en 2019. Si gana el No, ellos ya no podrán postularse a esos cargos hasta el 2025.



En el país hay 6.243.112 personas inscritas en el padrón electoral y más de cuarto millón de ciudadanos están habilitados para hacerlo en el exterior, desde uno de los 33 países donde Bolivia tiene representación diplomática. En total, 6,5 millones de bolivianos decidirán este domingo.



La pregunta



“¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el Presidente o la Presidenta del Estado puedan reelectas o reelectos por dos veces continuas?”.



Debajo de ella hay dos casillas para una sola respuesta: ‘Si’ y ‘No’.



Requisitos



Para ir a votar debes estar inscrito en el padrón electoral. Si no estás seguro de estarlo puedes entrar a la página del órgano electoral e ingresar tu número de carnet y fecha de nacimiento.



Si estás registrado, debes ir al recinto de votación asignado con tu cédula de identidad vigente. Si se venció después del 21 de febrero de 2015, también es válida para sufragar.



Horario



La jornada electoral se inicia a las 8 de la mañana y y concluye a las 4 de la tarde. Sin embargo, si hubiera gente haciendo fila a las 4 de la tarde, la mesa de votación no cerrará hasta que no haya sufragado la última persona.



Voto asistido



Votar es un derecho de todos. Las personas que tengan dificultades visuales, auditivas o motoras, podrán solicitar al presidente de la mesa que los asista para votar.



Silencio electoral



De este jueves rige el silencio electoral que prohíbe hacer propaganda electoral. De esa manera, se puso fin en medios de comunicación a varios meses de intensa campaña por el Sí y el No. Sin embargo, en las redes sociales la difusión de mensajes proselitistas continuó hasta este domingo.



