Mi mamá es mi pilar, mi consejera, mi ejemplo a seguir. Sin ella no sería quien soy y no estaría donde estoy. Ella me inspira y me sirve de guía en situaciones difíciles. Así se refiere el productor de modas y bloguero Luhan Ortiz a su madre. “Es mi ancla a tierra. Todo lo que tengo se lo debo a ella”, añadió.