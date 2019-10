Disney presenta una nueva princesa latina

Una nueva integrante se suma al grupo de princesas Disney; se trata de Elena de Avalor, quien hará su aparición en un programa que Disney Channel estrenará el 22 de julio.



Elena de Avalor será la nueva princesa Disney, pero tiene un elemento especial: será la primera princesa latina, según destaca eluniverso.com



"No es un secreto que las comunidades hispanas y latinas han estado esperando y esperando que tengamos una princesa que refleje su cultura", dijo Nancy Kanter, ejecutiva de Disney, en entrevista al The New York Times.



La nueva princesa es una adolescente que busca recuperar su reino tropical de una hechicera; el 22 de julio no solo se estrena el programa, sino que saldrá con un juguete y parque temático.



Disney tiene varias princesas que van desde Blancanieves, la Bella Durmiente, la Cenicienta hasta Tiana, la primera princesa afro, que hizo su aparición en el 2009.