En 35 años se cuadruplicó la cifra de diabéticos

El número de adultos que padecen diabetes se ha cuadruplicado desde 1980 hasta unos 422 millones en el mundo, debido sobre todo a la obesidad, señala este miércoles el primer informe global de la OMS sobre esta enfermedad crónica.



"La diabetes progresa. Ya no es una enfermedad que predomine en los países ricos; aumenta sin parar en todas partes, de forma más pronunciada en los países con ingresos intermedios", afirma la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, en el prólogo del informe.



A escala mundial, la OMS estima que 422 millones de adultos sufrían diabetes en 2014, en comparación con los 108 millones de 1980.



Esta enfermedad afecta al 8,5% de los adultos, es decir dos veces más que en 1980, debido al aumento de los factores de riesgo, como el sobrepeso y la obesidad.



En 2012, la diabetes mató a 1,5 millones de personas en el mundo, a lo que hay que añadir 2,2 millones de fallecimientos causados por enfermedades relacionadas con ella, o sea un total de 3,7 millones.

¿Sabías que asciende a 62 millones el número de personas con diabetes en las Américas? ¿Qué hacer? pic.twitter.com/Ma61MhhU94— OPS/OMS Bolivia (@OPSOMSBolivia) 6 de abril de 2016

Más de la mitad de los diabéticos en el mundo vive en el sudeste asiático y en la región del Pacífico, donde los hábitos alimentarios han cambio mucho en los últimos años.



En la región de las Américas, el porcentaje ha pasado de 5% en 1980 a 8,3% en 2014, es decir de 18 millones a 62. El estudio de la OMS afirma que la diabetes y sus complicaciones "conllevan importantes pérdidas económicas para las personas que la padecen y sus familias, así como para los sistemas de salud y las economías nacionales por los costos médicos directos y la pérdida de trabajo y sueldos".



La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar en la sangre), o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce.



Según la OMS, el acceso a la insulina, principal tratamiento contra la diabetes, es desigual en función de los países.



"Se dispone de insulina y de hipoglucemiantes orales de forma generalizada tan solo en una minoría de países de ingresos bajos", denuncia. "Es más, en los países de ingresos bajos y medianos con frecuencia no se dispone de los medicamentos esenciales para controlar la diabetes" como los que bajan la presión arterial, hace hincapié.

La OMS insta a los países a "mejorar el acceso equitativo" y a poner en marcha políticas de lucha contra la diabetes. La organización pone de relieve "la enorme escala del problema", pero considera que la tendencia se puede invertir.



Insiste en la necesidad de "desalentar el consumo de alimentos malsanos, como los refrescos azucarados" y de fomentar la práctica de una actividad física regular.



En un apartado se cita el caso de México. El sobrepeso y la obesidad afectaba en los últimos años al 33% de los niños y al 70% de los adultos en México, el país con la prevalencia de diabetes más alta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el principal consumidor de bebidas azucaradas en el mundo.



La entrada en vigor en 2014 de un impuesto especial a este tipo de bebidas permitió reducir su consumo, aunque la OMS apunta que todavía es pronto para sacar conclusiones.



"No hay soluciones sencillas para combatir la diabetes, pero mediante intervenciones coordinadas con múltiples componentes pueden lograrse cambios importantes", concluye la OMS.