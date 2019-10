Gobierno dice no saber de aislamiento de reos del caso terrorismo

Este viernes el papa Francisco visitará la cárcel de Palmasola, y el abogado Gary Prado, a través de su cuenta en Twitter, denunció que esta madrugada un grupo de policías sacaron de sus celdas y aislaron a Zvonko Matkovic, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, procesados por el caso terrorismo, para evitar que tengan algún contacto con el obispo de Roma.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, a tiempo de señalar que desconoce esta situación, dijo que desde su cartera no se ha instruido ninguna restricción a la misa que ofrecerá el santo padre en el recinto penal.



“No, no tengo esa información; sin embargo, voy a tomar contacto y verificar porque no hay ninguna instrucción de que se pongan restricciones (en la misa que ofrecerá el papa en Palmasola”, explicó Romero.



El Gobierno no emitió restricciones



El ministro agregó que el Gobierno no está interfiriendo en esta visita y que los internos han decidido internamente quienes se dirigirán hacia el papa para explicar, “seguramente el tema de la justicia y de los problemas que hay en los recintos carcelarios, los términos lo han decidido ellos”, acotó.



De acuerdo al reporte de la estatal ABI, más de 2.000 internos del penal de Palmasola de Santa Cruz esperan el viernes al papa Francisco. “A los internos de Palmasola se sumaron otros privados de libertad que llegaron de cárceles del país para ser parte del encuentro con el santo padre”, señala un comunicado.