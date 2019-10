Gobierno teme venganza de red mafiosa de juristas

El presidente en ejercicio de Bolivia, Álvaro García Linera, advirtió la existencia de una red poderosa de juristas que protegen a corruptos y que podría tomarse una venganza tras quedar expuesta con el caso por la extorsión del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio.



"Hay una red de corrupción que involucra a abogados, malos funcionarios del Estado, algunos malos jueces y malos policías. Al rededor del caso Belaunde se ha revelado que existe una red mafiosa de protección a gente corrupta y delincuentes con mucho dinero y muy influyentes", denunció en conferencia de prensa.



Explicó que ese grupo de personas es "muy tenebrosa" y se teme que "pueda intentar tomar acciones y hacer daño a las personas involucradas en persona en esta temática". Garantizó que no existe miedo, pero advirtió que se teme que "pueda inventarse cualquier cosa".



También sostuvo que "fue un ejemplo para el mundo" que el propio Evo Morales entregara en Desaguadero al empresario y señaló que pese a las críticas del presidente Ollanta Humala, al decir que un mandatario no entrega presos, se trató de hacer prevalecer el principio de lucha contra la corrupción.



"No vamos a tolerar la presencia de corruptos. No somos basurero de corruptos (...) El Gobierno del presidente Evo asume la lucha contra la corrupción como un tema de principios y por eso ese fue un gesto al mundo y nosotros no consideramos algo secundario como otros", agregó.



Belaunde fugó de un domicilio en La Paz luego de haber pagado sobornos a uniformados y jueces, según las primeras indagaciones. Dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia son investigados en el caso.