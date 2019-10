Evo buscará a Bachelet para iniciar diálogo con Chile

El presidente Evo Morales buscará personalmente a Michelle Bachelet para solucionar el diferendo marítimo de una vez, según dijo en una conferencia de prensa. Ambos mandatarios coincidirán en la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos (EEUU).



"El Canciller de Chile dice que no hay ningún diálogo, pero quiero decirles, tal vez no sepa, personalmente voy a buscar a la presidenta de Chile. Nosotros siempre vamos a actuar con la verdad, con sinceridad, pero también con humildad", señaló el mandatario.



Morales reiteró la posibilidad de retomar relaciones con el vecino país, pero condicionó eso a que exista una mediación del papa Francisco y un lapso de cinco años para que se resuelva el tema marítimo, luego reponer embajadores.



"No sé cuando, pero quiero decirles, con la amistad que teníamos en su primera gestión (con Bachelet), quiero retomar esa amistad. Yo sé que hay soluciones, pero eso debemos trabajar de manera conjunta. El mundo nos da la razón, eso es lo importante", agregó la autoridad.



Sin embargo, el presidente aseguró que no se levantará la demanda ante La Haya, por más diálogo que exista y dijo que, como país, Bolivia respeta el territorio con el que se fundó Chile, por lo que no se agenda nada más que lo que "por derecho" le corresponde al país.



"Vamos a respetar, nuestro respeto al territorio con el que se fundó Chile, nuestro respeto en todo caso, pero aquí la demanda es por el cumplimiento de los compromisos que ha habido del Gobierno de Chile, no es que estamos agendando otro tema"



En diciembre se reunirá todo el equipo marítimo de Bolivia para coordinar nuevas acciones. Anticipó que existen otros aspectos que por seguridad nacional no se los dirá, pero que se tratan de otros escenarios jurídicos.



"No solamente nos quedamos ahí, hay otros pasos importantes, pero por una cuestión interna de seguridad (no lo decimos). Yo sé que el Gobierno de Chile despliega inteligencia, es su derecho, pero con nuestro equipo estamos viendo dar pasos importantes", explicó.



Reveló que el Gobierno de Bachelet pidió que la decisión no se conozca antes de la cita en la ONU. "Chile estaba informado, nos ha pedido permanentemente que esta decisión no se informe antes de las Naciones Unidas, pero nosotros no hemos aceptado"



Finalmente asevero que "estamos en tiempo de diálogo, de soluciones pacíficas, ahora no estamos en tiempo en el que muchos afirman por la razón o por la fuerza, sino por la fuerza de la razón. No se trata de imponer, por suerte no hay conflictos para justificar una intervención".

#MarParaBolivia Colorados llegan hasta plaza Murillo. Se entona el himno al Mar #NosVemosEnLaHaya pic.twitter.com/MdlNB1fLxV— EL DEBER (@diarioeldeber) septiembre 24, 2015 n