Falta de micros y calles inundadas por las lluvias

La copiosa lluvia caída en las últimas horas en la región ha dejado calles de la capital cruceña anegadas y ha causado una serie de problemas recurrentes para la población, que van desde casas inundadas a caos vehicular y falta del servicio de transporte público.



EL DEBER recorrió barrios de los distritos 7 y 8, en las zonas del Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo. Allí se pudo evidenciar que hay calles y avenidas anegadas. Incluso en una vivienda ubicada entre las calles 4 y 5 del barrio Hermenca, el agua había ingresado hasta el patio principal perjudicando a los vivientes del lugar.



En la avenida Tres Pasos al Frente y cuarto anillo, un grupo de personas aguardaba resguardados bajo un pequeño techo, a que "sus micros" puedan recogerlos de aquel lugar y así trasladarse hasta sus fuentes de trabajo o para realizar sus actividades.



Esta situación se ve especialmente en los lugares fuera del cuarto anillo que es donde los microbuses no pueden realizar sus coberturas diarias ya que las calles están llenas de agua por lo que el número de unidades se reduce.



"Estoy parado como hace media hora y nada. Ni siquiera he podido conseguir taxi. Ya estoy retrasado y debo llegar al Parque Industrial para poder trabajar", dijo José Antonio Ramirez, un vecino que vive por la Radial 10 y que aguardaba poder hacer transbordo en el punto indicado.



Seguirá lloviendo

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en su página web informa que las precipitaciones continuarán en horas de la tarde. La temperatura registrada mínima registrada fue de 13ºC y se tendrá una máxima de 20 ºC. Los vientos tendrán una intensidad de 19 km/h.



Para mañana, se pronostica cielos nubosos con vientos calmos. No habrá lluvias y la temperatura comenzará a subir hasta alcanzar los 25ºC.