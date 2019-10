No ampliarán cupos en normales del país por "responsabilidad"

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, aclaró este viernes que no ampliará los cupos en los Institutos Normales Superiores (INS) del país por una cuestión de "responsabilidad", para que en cinco años, los maestros que egresen tengan un trabajo seguro.



De esa manera respondió a un grupo de normalistas que protestó en puertas de esa cartera de Estado exigiendo la ampliación de 50 cupos más.



"No vamos a ampliar el cupo en los Institutos Normales, porque en una primera instancia se procederá a la planificación para que dentro de cinco años los que han ingresado ahora puedan tener trabajo seguro y no estar desempleados", argumentó Aguilar.



Explicó que el país tiene 17.292 maestros desocupados.



"Esto se debe a que en los gobiernos anteriores venían estas movilizaciones y se aceptaba la presión y entraban 1.200, 1.500 y 3.000 estudiantes", remarcó la autoridad.



El ministro de Educación denunció que el principal dirigente de los maestros urbanos de La Paz, está movilizando a los estudiantes que se postularon a las normales, "porque su hijo se vio perjudicado al no aprobar el examen de ingreso".