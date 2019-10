9 mujeres desconocidas que cambiaron el mundo

La historia estuvo siempre marcada por sucesos importantes como guerras, fundaciones de países o grandes inventos y, generalmente, los protagonistas fueron hombres.



En sociedades machistas donde las mujeres no gozaban de los mismos derechos que los varones, hubo algunas que con pequeños actos lograron cambiar el mundo.



Aunque no fueron conocidas y no pasaron formalmente a la historia, estas mujeres revolucionarias lucharon, a su manera, por una sociedad más igualitaria y rompieron varios estereotipos.



Te presentamos a 9 inspiradoras mujeres:



1. Simone Segouin: miembro de la resistencia francesa, durante la liberación de Francia en 1944,

2. Sarla Thakral, fue la primera mujer en obtener una licencia de piloto en 1936,

3. Maud Wagner fue la primera tatuadora en Estados Unidos, 1907,

4. Kathrine Switzer fue la primera mujer en correr una maratón, durante la cual hubo varios hombres que trataron de detenerla. Fue en Boston, Estados Unidos.

5. Annette Kellerman posó en una foto que causó mucha polémica el año 1907. Fue arrestada por indecencia,

6. Se desconoce la identidad de esta mujer, presumiblemente la primera samurai mujer ya que en el siglo IXX, época de la fotografía, sólo existían samurais hombres.,

7. Margaret Bourke-White, una de las mejores fotógrafas en los años 30, escaló el edificio Chrysler para realizar una fotografía de Nueva York.

8. Gertrude Ederle la primera mujer que cruzó nadando el Canal Inglés en 1926,

9. Anna Fisher, la primera madre en viajar al espacio, en 1980.