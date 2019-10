Defensor pide a Gobierno no burlarse de caravana

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, visitó la vigilia de las personas con discapacidad a una cuadra de Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz, pidió a las autoridades nacionales no "burlarse" del grupo que se movilizó por 35 días desde Cochabamba.



"No se trata de solamente verlos como un estorbo, como un problema, como algo que afea las calles y ya no da más. Es una necesidad que emerge de ellos y debe verla el Gobierno", manifestó el representante, que conversó por casi una hora con los ciudadanos en protesta.



Además agregó que el Gobierno "se reunió con personas que no han participado de la movilización, eso significa desconocer un derecho que les asiste, los descalifica e intenta dar la idea que se han puesto a conversar, pero no han dialogado con ellos, que se han movilizado y eso constituye una burla".



Villena se ofreció a ser intermediario del diálogo entre las personas con discapacidad y el Gobierno nacional, señalando que está en manos de las autoridades hablar con quienes marcharon por la carretera y no intentar "dividir" con sectores afines.



"No se puede continuar con esta estrategia de dividir, desprestigiar y descalificar, como si fueran un grupo enemigo. Qué amenaza constituyen estos que se han movilizado para el actual presidente", dijo, a tiempo de anticipar una evaluación de la situación para hacer una representación oficial.



La vigilia de las personas con discapacidad permanece nueve días en la ciudad de La Paz y se anticipa mayor drasticidad en su protesta, incluso con la posibilidad de "crucificar" a niños y mujeres, hasta que el Gobierno les de un bono de 500 bolivianos por mes.



Video de la visita del Defensor a la vigilia:,