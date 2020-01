Productores diversifican su inversión e impactan en precio de la carne

La sobreoferta de ganado en centros de remate ocasiona un bajón en los precios del kilo vivo de carne. ¿Cuáles son los factores que ocasionan este leve descenso? La mayor venta de bovinos, previo a la época seca, la oferta de vaca de descarte y la incursión de nuevos ganaderos provenientes de la actividad agrícola.



Según datos de Fegasacruz, los precios cayeron entre Bs 1 y 1,50, lo cual es significativo, siendo que en anteriores años solo descendía entre Bs 0,50.



Javier Landívar, gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), expresó que esta disminución es significativa para el ganadero. Por ejemplo, son Bs 400 menos en un animal de 400 kilos; es decir, un poco más de $us 50 menos por animal. Y esta disminución en 1.000 animales significan $us 50.000.



Para el gerente general de Fegasacruz, esta disminución entre un 10% y 15% no ha sido normal y los factores de esta sobreoferta son varios. En estos meses hay bastante venta de ganado debido a que es la época de descarte de vacas que no se preñaron en la temporada de monta, indicó.



