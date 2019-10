Un montaje de ´Merkel lesbiana´causa furor

Un vídeo promocional de la revista alemana "Straight" ("Derecho"), dirigida a lectoras lesbianas, muestra un montaje en el que aparece una doble de la canciller Ángela Merkel abrazada por una mujer.



La publicación ha causado sensación en las redes sociales con ese vídeo de 23 segundos.



La grabación -en blanco y negro- se inicia con la imagen de la doble de la canciller que mira su teléfono móvil junto a una ventana y de fondo se escucha la noticia de que el Parlamento aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese momento aparece una mujer más joven y abraza por la espalda a la doble de Merkel. Casi al final, le da un beso en el cuello, a lo que la supuesta canciller responde tomándole la mano.



El lema de la nueva revista es "para mujeres que aman a mujeres" y su lanzamiento coincide con un debate aún abierto sobre el matrimonio homosexual en Alemania, que, a diferencia de lo que se escucha en el vídeo, aún no está aprobado.



Unión civil sí, matrimonio igualitario no

?

El actual gobierno liderado por Ángela Merkel desestima aprobar el matrimonio homosexual en la presente legislatura y por el momento

solo existe la posibilidad de registrarse como pareja de hecho entre homosexuales.



La posibilidad del matrimonio civil y la adopción de hijos por las parejas del mismo sexo, es algo que aún no se contempla en la legislatura alemana.



“Para mí, personalmente, el matrimonio es un hombre y una mujer viviendo juntos. Ese es mi concepto, pero apoyo las uniones civiles", había expresado Merkel ratificando así la legislación alemana.





Mira el polémico vídeo:

