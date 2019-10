Piden la baja del militar que transportaba droga

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que el Gobierno no tolerará que militares estén ligados con el narcotráfico, tras la captura del capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jimmy U. Z., que intentó transportar 400 kilos de cocaína al Perú.



"Hemos pedido su baja inmediata para que pase a la jurisdicción que corresponde y tampoco se va a tolerar involucramiento de miembros de las Fuerzas Armadas en actividades del narcotráfico. Somos implacables contra estos miembros de las Fuerzas Armadas que dañan nuestra imagen", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



El funcionario deploró por completo lo sucedido y propuso que se elabore una norma para sancionar con mayor dureza a los uniformados que se presten a la comisión de ilícitos. Aseguró que son hechos que no se pueden perdonar.



"No hay ninguna razón para ser generosos con oficiales que se supone tienen el mandato de preservar la soberanía del país y están involucrados en actividades delincuenciales. Ojalá podamos hacer una ley para sancionar severamente a estos oficiales a quienes les paga el Estado", enfatizó Quintana.



Los datos que se conoce sobre la aprehensión del capitán de la FAB señalan que se lo detuvo en el río Madidi en Pando, cuando se aprestaba a sacar del país un cargamento de 400 kilos de droga con destino al Perú.