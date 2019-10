Envían a la cárcel a supuestos secuestradores de la niña Camila

El juez primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, decidió esta tarde, pasada las 14.00, enviar a la cárcel con detención preventiva, a los hermanos Chuquimia, al hallar indicios por el secuestro de la niña Camila de su colegio en La Paz.



La audiencia de medidas cautelares duró aproximadamente dos horas y el abogado defensor no pudo desvirtuar que Elmer Chuquimia no tuvo nada que ver en el rapto, supuestamente cometido por su hermana Abigail. Las investigaciones preliminares dan cuenta de un tercer involucrado a quien la Policía busca.



Camila, una niña de siete años, fue encontrada ayer, oculta en un ropero de una casa ubicada en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto.



La pequeña había sido raptada el jueves al mediodía, a la salida de su colegio, por una persona que se hizo pasar por la niñera.



Los captores pedían $us 50.000 por la devolución de la víctima, había informado el padre de la niña.